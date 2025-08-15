Le percentuali di possibilità di vittoria dello Scudetto 2025/26: la posizione della Lazio

Poco più di una settimana e riparte la giostra della Serie A con la nuova stagione. È tempo delle ultime amichevoli e poi si farà veramente sul serio. Il mercato sarà ancora padrone fino al 31 agosto con le squadre che avranno la possibilità di rinforzarsi fino a fine mese e ribaltare le griglie di partenza.

Le percentuali di possibilità di vittoria dello Scudetto 2025/26 secondo Opta Analyst

Opta Analyst, azienda specializzata nell'analisi di dati sportivi, ha stilato una prima classifica con le percentuali di possibilità di vittoria del prossimo Scudetto. Secondo Opta, l'Inter di Cristian Chivu è la favorita per la vittoria finale del Tricolore con il 37%, segue a ruota il Napoli, campione in carica, con il 13.7%, chiude le percentuali del podio l'Atalanta di Ivan Juric con il 12.5%. Completano nell'ordine la classifica: Roma (10.5%), Juventus (7.5%), Milan (7.3%), poi la Lazio con il 5.1%, Bologna (3.6%) e Fiorentina (3.6%)

