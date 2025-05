Women live | Lazio-Sassuolo 0-0: tutto pronto al Mirko Fersini!

Per l'ultima giornata della Serie A eBay la Lazio di mister Grassadonia ospiterà per la nona giornata della poule salvezza il Sassuolo di Gian Loris Rossi alle ore 15:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Le biancocelesti sono in procinto di concludere la stagione nella massima serie da squadra neopromossa: un percorso quello condotto dalla squadra di Grassadonia incredibile, iniziato con qualche difficoltà, ma terminato al meglio. La Lazio, reduce da quattro vittorie consecutive, con il successo esterno contro il Como ha confermato così il primo posto nella classifica della poule salvezza a 38 punti, dimostrando la grande crescita collettiva.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2): Karresmaa; Reyes, Mancuso, Connolly, Oliviero; Goldoni, Eriksen, Simonetti; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Cetinja, Martinovic, Benoit, Castiello, Scotti, Scaramuzzi, Francolini, Livignani, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

SASSUOLO: Lonni, Caiazzo, Doms, Chmielinski, Fisher, Dhont, Gallazzi, Orsi, Fusini, De Rita, Clelland. A disp.: Gram, Sabatino, Hagemann, Brignoli, Durand, Di Nallo, Monterubbiano, Anderson, Perselli, Hoxhaj, Girotto, Stanic. All.: Gian Loris Rossi.

La designazione arbitrale

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo)

Assistenti: Luca Bernasso - Bruno Galigani

IV ufficiale: Christian De Angelis

Il live del match tra Como e Lazio