Lazio, ritrovati i bomber, Taty e Dia tornano al goal e guidano il poker: il piano di Sarri

La partita contro il Verona ha segnato un punto di svolta per i biancocelesti: dopo la brutta debacle di Como, finalmente tornano alla vittoria e siglano un incoraggiante poker agli avversari. Tra i calciatori autori dei quattro goal figurano anche Dia e Taty che tornano a condividere lo stesso tabellino dopo tanto tempo.

Il ritorno del Taty

Sarri, battendo il Verona 4-0, torna a vincere alll’Olimpico e infrange il tabù casalingo, 279 giorni dopo. Il successo interno per la Lazio, infatti, mancava dalla gara col Monza del 9 febbraio scorso, guarda caso match chiusosi con il goal di Castellanos, un colpo fenomenale e devastante dell’argentino. Per il Taty le prime critiche diventano applausi, i numeri le sconfitte a volte mentono e vengono rivisti con altro occhio: se 2 cm non lo avessero condannato al fuorigioco, chissà come sarebbe andata a Como e oggi lui sarebbe già due reti in cima alla classifica cannonieri del nostro campionato. La partenza col turbo dell’argentino è un’altra coincidenza del destino, o forse no: si tratta del secondo debutto da sogno con Sarri. All’Olimpico, l’8 ottobre 2023, contro l’Atalanta, il Taty aveva sfornato goal e assist, il suo esordio titolare al primo anno di Lazio era stato simile. L’attaccante deve continuare così e non fermarsi come fatto durante la scorsa stagione quando dopo un inizio promettente all’Olimpico (5 reti in 4 gare contro Venezia, Milan, Verona e Nizza), il grilletto si era inceppato tutto d’un tratto, con l’ultima rete risalente al 9 febbraio. Sarri sa che questo è il limite di castellano e per questo farà di tutto per permettergli di compiere il salto definitivo per diventare un top.

Continua nella prossima pagina