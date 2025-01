Women Live | Coppa Italia, Lazio-Juventus 1-1: parità al Fersini

La gara tra Lazio e Juventus Women aprirà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le squadre che scenderanno in campo alle ore 18:00 al Mirko Fersini di Formello, si sfideranno nuovamente per la sfida di ritorno a casa delle bianconere negli ultimi giorni di gennaio, tra il 28 e il 30.

La gara di quest'oggi sarà alquanto complessa per la squadra di Grassadonia: le bianconere di mister Canzi sono attualmente alla guida della classifica di Serie A ed è al momento l'unica squadra in campionato ad essere ancora imbattuta. In questa stagione è la terza volta che le aquilotte sfidano la Juventus: in entrambe le partite ad avere la meglio è stata proprio la squadra di Canzi, vincendo entrambi i match, prima per 2-1 a Formello e poi per 3-2 a Biella.

Secondo il regolamento, otterrà la qualificazione alla semifinale la squadra che al termine della sfida di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti in entrambe le gare disputate. In caso di parità, le squadre si andranno ad affrontare, come di consueto, per due tempi supplementari da 15' ciascuno ed eventuali tiri di rigore.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Karresmaa; D`Auria, Eriksen, Baltrip-Reyes; Pittaccio, Castiello, Benoit, Zanoli; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disposizione: Cetinja, Bellomou, Kajan, Connolly, Martinovic, Oliviero, Simonetti, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

JUVENTUS (3-4-3): Proulx; Calligaris, Rosucci, Boattin; Thomas, Benninson, Brighton, Bergamaschi; Lehmann, Girelli, Bonansea. A disposizione: Peyraud, Capelletti, Kullberg, Harviken, Schatzer, Cantore, Vangsgaard, Beccari, Caruso, Cocino, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Designazione arbitrale

Arbitro: Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate

Assistenti: Fabio D'Ettorre di Lanciano e Paolo Di Carlo di Pescara

Quarto uomo ufficiale: Sabatino Ambrosino della sezione di Nola

Il live di Lazio-Juventus