Vecino verso la convocazione, dubbio Noslin/Tchaouna davanti: le ultime da Formello

Baroni e il suo staff tecnico si sono riuniti per dirigere il consueto allenamento di preparazione, la squadra è scesa in campo al Centro Sportivo di Formello in vista della sfida contro il Milan in programma domenica alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Dopo il ko a Milano contro l'Inter in Coppa Italia, la Lazio volerà nuovamente a San Siro questa volta per affrontare il Milan in Serie A per la ventisettesima giornata di campionato.

Le prove tattiche

Dopo una prima parte di fase atletica, il tecnico toscano e il suo staff hanno dato subito il via alle prove tattiche per valutare i possibili undici titolari che scenderanno in campo contro i rossoneri. Tra i vari dubbi in casa Lazio che attanagliano Baroni c'è quello della prima punta: tra i candidati al posto di centravanti per sostituire Castellanos, out per un infortunio subito nel corso della gara contro il Napoli, tra i candidati è ancora in vivo un ballottaggio tra Noslin e Tchaouna.

Lavoro differenziato ancora per Hysaj, Castellanos e Basic, mentre Vecino è invece verso la convocazione. Il centrocampista uruguaiano era infatti tra i presenti e ha svolto il regolare allenamento con i compagni di squadra.

Gli assenti di oggi

Tra gli assenti da rilevare questa mattina Alessio Romagnoli e Dele-Bashiru non sono scesi in campo per l'allenamento di preparazione. Il difensore biancoceleste, come confermato dal mister in conferenza stampa nel post partita di Inter-Lazio, ha avuto un affaticamento all'adduttore nel corso della gara contro i nerazzurri, motivo per cui Baroni ha deciso di sostituirlo prontamente con Gila. Ma al momento non sono da rilevare specifiche problematiche, Romagnoli ha comunque lavorato a parte per gestire le sue condizioni. Mentre Dele-Bashiru è attualmente ancora assente per l'infortunio accusato nella scorsa gara di campionato contro il Venezia.