Primavera 1 Live | Lazio-Sassuolo: 0-1 (59' Leone)

Dopo il pareggio per 1-1 maturato mercoledì nel corso del turno infrasettimanale sul campo del Cesena, la squadra di Sanderra e Barraco è attesa da un nuovo test e lo farà contro il Sassuolo, attualmente secondo in classifica. Neroverdi e Biancocelesti sono separati in classifica da quattro lunghezze e gli aquilotti biancocelesti hanno una grande occasione per accorciare con le posizioni di vertice. Al Mirko Fersini di Formello è atteso dunque grande spettacolo per la sfida tra Lazio e Sassuolo, valevole per la 17° giornata di Primavera 1.

Le formazioni ufficiali

Dario Barraco - LazioPress

LAZIO (3-5-2): Bosi; Zazza, Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Munoz, Milani, Balde, Sulejmani.

A disp.: Cipriani, Nazzaro, Gelli, D'Agostini, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Labranca, Battisti, Ciucci.

All.: Dario Barraco

SASSUOLO: Scacchetti; G. Benvenuti, T. Benvenuti, Di Bitonto, Moriano, Leone, Lopes, Bruno, Cardascio, Vedovati, Parlato.

A disp.: Nyarko, Vigano, Seminari, Daldum, Negri, Sibilano, Minta, Mussini, Barani, Frangella.

All.: Emiliano Bigica

Il Live del match di Lazio-Sassuolo Primavera