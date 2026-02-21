Primavera Live | Fiorentina-Lazio 1-1: pareggio immediato di Battisti

Torna in campo la Lazio Primavera, dopo la beffa nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari con i sardi che hanno trovato il pareggio allo scadere dopo il doppio vantaggio biancoceleste. La squadra di Punzi è chiamata ad una risposta in un match difficile come quello contro la Fiorentina per alimentare il sogno e la rincorsa Playoff.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Keita, Jallow, Trapani, Mazzeo, Conti, Montenegro, Sturli.

A disp.: Dolfi, Pinzani, Bonanno, Deli, Braschi, Kone, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci, Atzeni.

All.: Daniele Galloppa

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Battisti, Santagostino, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Avram, Curzi.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match