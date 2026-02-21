Primavera Live | Fiorentina-Lazio 1-1: pareggio immediato di Battisti
Segui il live scritto del match tra Fiorentina e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it
Torna in campo la Lazio Primavera, dopo la beffa nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari con i sardi che hanno trovato il pareggio allo scadere dopo il doppio vantaggio biancoceleste. La squadra di Punzi è chiamata ad una risposta in un match difficile come quello contro la Fiorentina per alimentare il sogno e la rincorsa Playoff.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Keita, Jallow, Trapani, Mazzeo, Conti, Montenegro, Sturli.
A disp.: Dolfi, Pinzani, Bonanno, Deli, Braschi, Kone, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci, Atzeni.
All.: Daniele Galloppa
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Battisti, Santagostino, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Avram, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Il Live scritto del match
-
17'
GOOOOL LAZIOOO
Assist di Calvani con un cross basso per Battisti che a porta vuota insacca il pallone dell'1-1
-
9'
Gol Fiorentina
Perde palla la Lazio nella propria area cercando di uscire dal basso, ma sbaglia tutto e Conti punisce l'errore biancoceleste
-
7'
Brutta punizione di Serra
La Lazio conquista una punizione da buona posizione, brutto cross di Serra però che termina sul fondo irraggiungibile per chiunque
-
4'
Gestisce la Fiorentina
Palla fra i piedi dei padroni di casa in questo avvio
-
1'
Inizia la partita
Muove il primo pallone di gioco la Viola