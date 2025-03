Lazio, il club firma la partnership con il Maccabi

Un ponte tra calcio e valori sociali

La Lazio ha ufficializzato una partnership con il Maccabi, storico movimento sportivo israeliano che include i club di Tel Aviv e Haifa. L’incontro, avvenuto presso il “The Leo David Maccabi Campus” a Tel Aviv, ha visto la partecipazione delle dirigenze delle tre società e ha sancito l’inizio di una collaborazione che va oltre il semplice aspetto calcistico. L’obiettivo principale è creare un legame basato sulla solidarietà, la tolleranza e l’integrazione sociale, attraverso progetti di sensibilizzazione e iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione.

Lotito: "Lo sport come strumento di unione"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha sottolineato l’importanza dell’accordo, evidenziando il ruolo dello sport come veicolo di dialogo e comprensione tra culture diverse. Il club biancoceleste e il Maccabi condivideranno esperienze tecniche e culturali, redigendo un Memorandum per rafforzare le sinergie nel settore calcistico e promuovere campagne contro l’odio e il razzismo. Intanto, a Formello, è stato avviato il primo incontro formativo sulle manovre di primo soccorso, organizzato dalla Croce Rossa Italiana e rivolto ai calciatori della prima squadra, della Primavera e della Lazio Women. Un evento che ha riscosso grande interesse e che conferma l’impegno della Lazio nel sociale, sia in ambito sportivo che nella comunità.

Il Corriere dello Sport