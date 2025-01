Sarà il derby della Capitale a chiudere la 22° giornata di Campionato Primavera 1: Roma e Lazio si daranno battaglia allo Stadio Tre Fontane con i giallorossi che giocheranno in casa dopo la vittoria all'andata a Formello. I ragazzi di Sergio Pirozzi sono chiamati al riscatto in una partita che a Roma si sente fin dalle categorie inferiori con i rivali storici che attualmente occupano la prima casella della classifica generale, servirà dunque la miglior Lazio per portare a casa i tre punti, fondamentali per rilanciarsi.

Le formazioni ufficiali

ROMA: De Marzi; Seck, Levak, Misitano, Graziani, Nardin, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio, Zefi.

A disp.: Kehayov, Romano, Marazzotti, Mlakar, T>erlizzi, Almaviva, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti, Bah.

All.: Gianluca Falsini

LAZIO: Renzetti; Ferrari, Bordon, Bordoni, Zazza; Farcomeni, Pinelli, Nazzaro, Di Tommaso; Balde, D'Agostini.

A disp.: Bosi, Petta, Gelli, Munoz, Trifelli, Serra. Sulejmani, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi

Il live del match