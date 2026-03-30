Finale playoff, la scelta dell'Uefa fa tremare l'Italia: torna l'arbitro del dramma

Manca pochissimo. Domani sera, martedì 31 marzo alle ore 20:45, allo Stadion Bilino Polje di Zenica, l'Italia di Gattuso scende in campo contro la Bosnia ed Erzegovina, partita visibile su Rai 1 e RaiPlay. Non è una partita come le altre: è la finalissima dei playoff. Chi vince stacca il pass diretto per i Mondiali del 2026. Chi perde resta a casa.

Bosnia-Italia: come arrivano le due avversarie

Gli Azzurri arrivano a questo scontro carichi dopo il solido 2-0 rifilato all’Irlanda del Nord a Bergamo, firmato dalle reti di Tonali e Kean. La Bosnia, dal canto suo, si è guadagnata questa finale con le unghie e con i denti, superando il Galles ai calci di rigore dopo una battaglia infinita finita 1-1.

Bosnia-Italia: l'arbitro scelto per il match

Photo by Michael Regan/Getty Images via onefootball

Ad accendere ancora di più la vigilia ci ha pensato la designazione arbitrale. A fischiare domani sarà infatti il fischietto francese Clément Turpin. Un nome che ai tifosi italiani evoca ricordi a dir poco amari: era lui l'arbitro di quella drammatica notte di Palermo del marzo 2022, quando la Macedonia del Nord sbarrò la strada per il Qatar. Corsi e ricorsi storici che mettono i brividi, ma questa Nazionale vuole dimostrare di aver voltato pagina una volta per tutte.