Serie A| La domenica pomeriggio si conclude con due pareggi

Il pomeriggio della 25ª giornata di Serie A si è concluso con i due match delle ore 15, entrambi finiti in pareggio per 1-1: Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari.

È stato un punto fondamentale per l'Empoli in ottica salvezza, che ha permesso alla squadra di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione dopo la sconfitta del Sassuolo. Al contrario, la Fiorentina continua il suo periodo di crisi, perdendo punti cruciali per la corsa alla Champions League.

I viola si era portati in vantaggio al 30° minuto con Mandragora, che ha servito Beltran autore di un bellissimo tiro diagonale che ha battuto Caprile. L'Empoli, però, non ha perso la determinazione e ha trovato il pareggio grazie all'ex giocatore della Lazio, Cancellieri, che ha trasformato un rigore dopo essere stato atterrato da Faraoni. Il nuovo acquisto Niang ha preso la palla e ha segnato il gol del pareggio.

Udinese-Cagliari è stato uno scontro diretto per la salvezza, con entrambe le squadre che non stanno attraversando un buon momento. Il Cagliari, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha visto il suo ultimo insuccesso in casa contro la Lazio. Ranieri, demoralizzato, aveva persino intenzione di dimettersi, ma la squadra è riuscita a fargli cambiare idea.

L'Udinese, dopo la trionfale vittoria contro la Juventus a Torino, ha affrontato la partita con determinazione. Il match non ha impiegato molto a sbloccarsi, con i bianconeri che hanno segnato al 14° minuto con un tiro all'incrocio dei pali di Zemura, su un intelligente assist di Lucca. Allo scadere del primo tempo, il Cagliari ha trovato il pareggio con il solito Gaetano, che ha segnato il suo secondo gol con il Cagliari in due presenze. Il fantasista ex Napoli, arrivato a gennaio, ha dimostrato tutto il suo valore. Un punto che non aiuta nessuna delle due squadre in questa fase della stagione, ma importante per il Cagliari per non perdere ulteriori punti in classifica.