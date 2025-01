La trattativa per Cesare Casadei sta andando per le lunghe, sono ormai due settimane che Lazio e Torino si contendono il calciatore con gli ultimi giorni che stanno vedendo ribaltoni continui.

Aggiornamento 22:56

Clamoroso nuovo colpo di Scena! La Lazio di nuovo in corsa per Casadei! Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista e telecronista per Dazn, la Lazio in serata ha incontrato nuovamente l'entourage di Casadei con le parti che hanno trovato l'accordo. Sempre secondo Accomando sono stati avviati gli ultimi passi dell'iter burocratico per poi dare il via libera alle visite mediche. Si parla di un contratto fino al 2029 con stipendio iniziale di 1.2 milioni fino agli 1.6 che Casadei percepirebbe l'ultimo anno.

Aggiornamento 19:16

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea starebbe chiedendo sempre di più con Lazio e Torino che adesso non sono più le sole a contendersi il giocatore sul quale è piombato anche il Porto che ha fatto un sondaggio.

Aggiornamento 15:30

Intervenuto a Radio Laziale, Alberto Abbate ha fatto il punto sulla situazione Casadei, queste le sue parole:

In questo momento c’è stato l’ennesimo controsorpasso del Torino, stamattina c’è stato un litigio fra i procuratori di Casadei e la Lazio. Secondo Fabiani, Casadei è più forte di Fabbian. Al momento mantengo la calma, non bisogna dire che sia saltato alla Lazio. C’è stato questo litigio ma la Lazio non ha mollato. Fabbian è sicuramente il piano B, ci sarebbe uno scambio di prestiti secco tra Tchaouna e Fabbian con il Bologna senza conguagli. Su Casadei c’è una brusca frenata legato al litigio con gli agenti, perché la Lazio ha alzato l’offerta al Chelsea e ha tolto una parte sullo stipendio, ora stanno riprovando a riallacciare i contatti vediamo che succede. Queste cose succedono quando non si hanno i soldi per le trattative.

Aggiornamento 15:10

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio non ha ancora un accordo completo sullo stipendio di Cesare Casadei, mentre i colloqui continuano. Anche altri club hanno contattato il Chelsea.

Aggiornamento 14:34

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea dovrebbe approvare nelle prossime ore la proposta del Torino per Cesare Casadei con la Lazio pronta a virare su Giovanni Fabbian del Bologna. Sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Lazio sarebbe fuori dalla trattiva per Casadei con il Torino ad un passo dal centrocampista del Chelsea.

Aggiornamento 14:33

Clamoroso ribaltone per Cesare Casadei! Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, manca l'accordo tra la Lazio e il calciatore sullo stipendio con 1 milione di distanza tra le parti da spalmare nei quattro anni previsti. Le parti si risentiranno in giornata altrimenti si virerà tutto su Fabbian. Il Torino adesso torna clamorosamente in corsa, occhio anche al Porto che si è mosso per il centrocampista Blues

Aggiornamento 12:56

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista e telecronista per Dazn, sul proprio profilo X, la trattiva tra il Chelsea e la Lazio per Cesare Casadei è finalmente stata chiusa con il calciatore che si appresta ad indossare la maglia biancoceleste. Sempre secondo quanto riportato da Accomando, la dirigenza della Lazio e quella Blues hanno trovato un accordo definitivo, si sta perfezionando solamente il contratto del calciatore che firmerà un quinquennale fino al 2030.

Casadei: Lazio o Torino?

La telenovela Casadei continua, nonostante la giornata di ieri sia stata tutt'altro che tranquilla con sorpassi e controsorpassi, questa mattina filtravano conferme in casa biancoceleste per l'arrivo di Cesare Casadei nella Capitale, ma il calciomercato cambia ogni secondo.