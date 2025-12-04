Lazio-Milan, Castellanos nel pre: "Dobbiamo fare una prestazione importante. Sui torti arbitrali..."

Lazio e Milan si trovano nuovamente a sfidarsi dopo l'incontro in campionato dello scorso sabato. In palio c’è il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, un obiettivo che la Lazio non può lasciarsi sfuggire, considerato l’andamento in campionato e il fatto che la competizione nazionale possa essere una scorciatoia per approdare in Europa. In attesa del fischio di inizio in programma alle ore 21:00, il giocatore biancoceleste, Taty Castellanos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset e Lazio Style Radio.

Il commento del biancoceleste a Mediaset

Sappiamo che è una partita importante, giocano molto bene, ma siamo nel nostro stadio e dobbiamo fare la prestazione per i tifosi. Torti arbitrali? Parliamo del campo, ma non parlo dell'arbitro. Dobbiamo fare una prestazione importante e lavorare rispetto quanto fatto in settimana. Responsabilità importante ma devo continuare con umiltà.

Il laziale a LSC