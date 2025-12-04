Lazio-Milan, Castellanos nel pre: "Dobbiamo fare una prestazione importante. Sui torti arbitrali..."
L'intervento nel pre partita del giocatore laziale a pochi istanti dall'inizio del match
Lazio e Milan si trovano nuovamente a sfidarsi dopo l'incontro in campionato dello scorso sabato. In palio c’è il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, un obiettivo che la Lazio non può lasciarsi sfuggire, considerato l’andamento in campionato e il fatto che la competizione nazionale possa essere una scorciatoia per approdare in Europa. In attesa del fischio di inizio in programma alle ore 21:00, il giocatore biancoceleste, Taty Castellanos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset e Lazio Style Radio.
Il commento del biancoceleste a Mediaset
Sappiamo che è una partita importante, giocano molto bene, ma siamo nel nostro stadio e dobbiamo fare la prestazione per i tifosi. Torti arbitrali? Parliamo del campo, ma non parlo dell'arbitro. Dobbiamo fare una prestazione importante e lavorare rispetto quanto fatto in settimana. Responsabilità importante ma devo continuare con umiltà.
Il laziale a LSC
Sappiamo che sia difficile come partita, ma siamo con i nostri tifosi, nel nostro stadio, speriamo di fare una bella partita. Tutte sono importanti per noi, dobbiamo fare una partita intelligente su ciò che abbiamo lavorato in settimana, la squadra sta bene. Come sto? Sono a disposizione del mister, oggi parto dal primo minuto, l'importante è fare una prestazione importante per la squadra