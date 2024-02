57' Ammonizione anche per i biancocelesti: si tratta di Bordon. Poco dopo giallo anche per Sanà Fernandes per aver allontanato il pallone con un gesto di stizza.

56' - Ammonizione per Vitolo.

52' - Brivido per la Lazio: Renzetti e Dutu non si capiscono e rischiano il pasticcio. Palla liberata dopo un leggero sussulto.

46' - Inizia il secondo tempo.

45' + 3 - Termina il primo tempo.

45' + 2 - Grande occasione per la Lazio, con un cross dentro di Milani che, però, non viene impattato nel modo corretto.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

38' - Attimi di timore per Sardo che, a seguito di uno scontro con un avversario.

33' - LA LAZIO ACCORCIA! ANCORA SARDO! Ottima azione in solitaria con cui si porta al limite dell'area e con un ottimo sinistro insacca.

21 ' - Altra occasione per la Fiorentina: dopo un inizio discreto i biancocelesti sembrano aver gettato la spugna.

13' - Cappelli prende il posto di Cuzzarella

12' - Vitolo raddoppia: la Fiorentina fa 0-2.

8' - Gol della Fiorentina: Sene insacca con pallonetto al volo. Brutto inizio dei biancocelesti.

1' - Inizia la gara.

Torna in campo la Lazio Primavera. Dopo la sconfitta di misura contro il Torino di sabato scorso, la squadra di Stefano Sanderra torna a giocare in casa nel campionato di Primavera 1. Alle 15:00 è in programma la gara, al Centro Sportivo di Formello, contro la Fiorentina. Biancocelesti e viola sono distanti in classifica di nove lunghezze, con la Lazio attualmente quinta, insieme ad Atalanta e Sassuolo, e la Fiorentina al 12esimo posto.

In vista del match Lazio-Fiorentina, che prenderà il via tra pochi minuti, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Bordon, Dutu, Ruggeri; Zazza, Sardo, Coulibaly, Cappelli, Milani; Di Gianni, Sana Fernandes.

A disposizione: Magro, Mrtinelli, Bedini, Di Tommaso, Kone, Tredicine, Sulejmani, Nazzaro, Bordoni, Gelli, Cuzzarella.

Allenatore: Stefano Sanderra.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Romani, Maggini, Balbo; Ievoli, Mignani; Sene, Vitolo, Gudelevicius; Caprini.

A disposizione: Caroti, Vigiani, Denes, Spaggiari, Braschi, Kouadio, Fortini, Harder.

Allenatore: Daniele Galloppa.