Serie A | Bisseck ferma il Bologna, 3 punti d’oro per Sassuolo e Cagliari

Dopo il pareggio (1-1) tra Napoli e Torino di ieri sera, la 28ª giornata di Serie A è proseguita oggi con altre quattro gare.

Alle ore 15:00 sono andate in scena due partite molto importanti in ottica salvezza: Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone.

I sardi, tra le mura di casa, hanno ottenuto un'importante vittoria per 4-2 grazie alle reti di Lapadula e Gaetano nel primo tempo, seguite dalla doppietta di Shomurodov nella ripresa. La squadra di Ranieri balza momentaneamente al 13° posto con 26 punti, mentre la Salernitana di Liverani è sempre più ultima con 14 punti, con mezzo piede in Serie B. Maggiore e Kastanos hanno illuso i campani segnando due reti in due minuti e riaprendo la partita portandola sul 3-2, ma il secondo gol dell’uzbeko ha chiuso il match al 76’.

Tornano alla vittoria anche i neroverdi del Sassuolo, che, grazie alla rete di Thorstvedt nella ripresa, si portano a casa i tre punti. Ballardini può quindi gioire alla sua seconda apparizione sulla panchina degli emiliani, portando la sua squadra a 23 punti, senza smuovere la classifica e mantenendo la squadra al penultimo posto. Crisi nera invece per il Frosinone di Di Francesco, che si trova ora al 17° posto in classifica con 24 punti, solo uno in più del Verona che però ha una partita in meno e si trova in zona retrocessione.

Alle ore 18 è andato in scena un'importante match che interessa anche la Lazio: Bologna-Inter. I rossoblù, che arrivavano da sei vittorie consecutive, si sono dovuti arrendere davanti all’Inter che con il minimo indispensabile e facendo anche un leggero turnover si è imposta per 0-1 grazie a una rete nel primo tempo del difensore Bisseck. La squadra di Simone Inzaghi si avvicina sempre di più alla seconda stella, andando a 75 punti, mentre i felsinei mantengono il quarto posto con 51 punti.