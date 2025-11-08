LIVE

Primavera Live | Sassuolo-Lazio 1-0: Seminari la sblocca dopo 5'

Beniamino Civitelli /

Beniamino Civitelli /

Dopo il pareggio maturato al Fersini di Formello contro il Milan, la squadra di Francesco Punzi torna in campo e lo farà facendo visita al Sassuolo. I biancocelesti continuano ad essere molto altalenanti in questa parte di stagione alternando buoni sprazzi di gioco a disattenzioni che in termini di punti hanno compromesso qualcosa. 

Segui qui su LazioPress.it il live del match tra Sassuolo e Lazio Primavera.

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani; Seminari, Tomasa, Frangella; Negri, Kulla, Gjyla.

A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, tampieri, Chiricallo.

All.: Emiliano Bigica

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ciucci, Bordon, Pernaselci; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino Baldi, Calvani; Sulejmani, Gelli.

A disp.: Pannozzo, Russi, Milillo, Marinaj, Buonafede, Canali, Montano, Carbone, Avram, Noto, Curzi.
 

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

  • 22'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Munoz, brutto intervento in scivolata in ritardo

  • 19'
    Timido attacco della Lazio

    Ci provano a farsi vedere i biancocelesti con Sana Fernandes che dopo un dribbling tenta il cross in area, ma è attento il portiere neroverde che interviene senza problemi

  • 17'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Calvani, trattenuta vistosa ed evidente: inevitabile l'ammonizione

  • 11'
    Occasione Sassuolo

    Ci prova ancora Seminari colpendo di testa sugli sviluppi di un corner: palla alta

  • 9'
    corner_kick
    Corner Sassuolo

    Spinge il Sassuolo che cerca il raddoppio, Lazio chiusa in area

  • 6'
    goal
    Gol Sassuolo

    Schema su punizione ben riuscito: pallone rasoterra sul primo palo arriva Seminari che con la punta indirizza la palla in rete. Il Sassuolo è in vantaggio.

  • 5'
    whistle
    Punizione Sassuolo

    Fallo di Gelli che regala al Sassuolo una punizione sulla trequarti campo

  • 1'
    match_started
    Si inizia!

    Muove il primo pallone di gioco il Sassuolo

