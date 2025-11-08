Primavera Live | Sassuolo-Lazio 1-0: Seminari la sblocca dopo 5'
Dopo il pareggio maturato al Fersini di Formello contro il Milan, la squadra di Francesco Punzi torna in campo e lo farà facendo visita al Sassuolo. I biancocelesti continuano ad essere molto altalenanti in questa parte di stagione alternando buoni sprazzi di gioco a disattenzioni che in termini di punti hanno compromesso qualcosa.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani; Seminari, Tomasa, Frangella; Negri, Kulla, Gjyla.
A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, tampieri, Chiricallo.
All.: Emiliano Bigica
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ciucci, Bordon, Pernaselci; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino Baldi, Calvani; Sulejmani, Gelli.
A disp.: Pannozzo, Russi, Milillo, Marinaj, Buonafede, Canali, Montano, Carbone, Avram, Noto, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
-
22'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Munoz, brutto intervento in scivolata in ritardo
-
19'
Timido attacco della Lazio
Ci provano a farsi vedere i biancocelesti con Sana Fernandes che dopo un dribbling tenta il cross in area, ma è attento il portiere neroverde che interviene senza problemi
-
17'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Calvani, trattenuta vistosa ed evidente: inevitabile l'ammonizione
-
11'
Occasione Sassuolo
Ci prova ancora Seminari colpendo di testa sugli sviluppi di un corner: palla alta
-
9'
Corner Sassuolo
Spinge il Sassuolo che cerca il raddoppio, Lazio chiusa in area
-
6'
Gol Sassuolo
Schema su punizione ben riuscito: pallone rasoterra sul primo palo arriva Seminari che con la punta indirizza la palla in rete. Il Sassuolo è in vantaggio.
-
5'
Punizione Sassuolo
Fallo di Gelli che regala al Sassuolo una punizione sulla trequarti campo
-
1'
Si inizia!
Muove il primo pallone di gioco il Sassuolo