Dopo il pareggio maturato al Fersini di Formello contro il Milan, la squadra di Francesco Punzi torna in campo e lo farà facendo visita al Sassuolo. I biancocelesti continuano ad essere molto altalenanti in questa parte di stagione alternando buoni sprazzi di gioco a disattenzioni che in termini di punti hanno compromesso qualcosa.

Segui qui su LazioPress.it il live del match tra Sassuolo e Lazio Primavera.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani; Seminari, Tomasa, Frangella; Negri, Kulla, Gjyla.

A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, tampieri, Chiricallo.

All.: Emiliano Bigica

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ciucci, Bordon, Pernaselci; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino Baldi, Calvani; Sulejmani, Gelli.

A disp.: Pannozzo, Russi, Milillo, Marinaj, Buonafede, Canali, Montano, Carbone, Avram, Noto, Curzi.



All.: Francesco Punzi

Il Live del match