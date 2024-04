Serie A | Cade l'Atalanta a Cagliari, vincono Napoli e Genoa, il Bologna si ferma

Terminano le prime due sfide di questa domenica di Serie A, con il Bologna che fa 0-0 contro il Frosinone e rimane quarto a 58. Alle 15:00 invece il Napoli vince in trasferta contro il Monza per 2-4. In gol Djuric e Colpani per i lombardi, Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori per i partenopei. Con questo successo, la squadra di Calzona supera la Lazio e va settima a 48 punti.

Nelle sfide delle 18.00: Cagliari-Atalanta ed Hellas Verona-Genoa vincono i sardi ed i rossoblù. Nella gara tra Ranieri e Gasperini: Augello prima (42') e Viola poi (88') riescono a invertire lo svantaggio dovuto al gol di Gianluca Scamacca (13'). La vittoria permette ai sardi di respirare portandosi 13° in classifica con 30 punti. Brutto stop invece dell'Atalanta che resta ferma a 50 punti, sesta, a -5 dalla Roma, anche se la Dea ha una partita in meno.

Nel match giocatosi al Marcantonio Bentegodi di Verona a trionfare sono gli ospiti in rimonta. Apre le danze Federico Bonazzoli che porta avanti i gialloblu all'ottavo minuti. All'ultimo minuto del primo tempo pareggiano i rossoblù grazie ad Ekuban e nella ripresa trovano il gol vincente del solito Gudmundsson (58')