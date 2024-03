Europa League, successo per la Roma in casa contro il Brighton

Terminano le sfide delle 18:45 di Europa League, con la Roma che ha battuto 4-0 il Brighton di De Zerbi. In gol Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante, che regalano un vabtaghio considerevole si giallorossi per la gara di ritorno in Inghterra.

Di seguito tutti i risultati delle 18:45:

Roma-Brighton 4-0

14' Dybala, 43' Lukaku, 64' Mancini, 69' Cristante

Qarabag-Bayer Leverkusen 2-2

26' Benzia (Q), 45+2' Juninho (Q), 70' Wirtz (B), 90+2' Schick (B)

Sparta Praga-Liverpool 1-5

7' rig. Mac Allister (L), 25' e 45+3' Nunez (L), 46' aut. Bradley (L), 53' Diaz (L), 90+4' Szobozlai (L)