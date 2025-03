Il Napoli non molla per lo scudetto: battuta 2-1 la Fiorentina

Serie A, le gare della domenica

Prosegue questa domenica di Serie A che si concluderà con la gara delle 20:45 tra Juventus e Atalanta: alle ore 12:30 il Bologna ha vinto in casa del Verona, tra un’ora invece ci sarà Empoli-Roma; questo pomeriggio è andata in scena la sfida tra Napoli e Fiorentina. La squadra di Conte tiene il passo dell‘Inter vincendo per 2-1 contro la viola: ecco il racconto della partita.

Depositphotos

Napoli-Fiorentina

Il primo tempo del match è stato un monologo della squadra di casa: il Napoli, padrone del gioco e del campo, ha chiuso la Fiorentina nella metà campo creando diverse occasioni. Il gol dell’1-0 è nato da un tiro di McTominay e una brutta respinta di De Gea, con Lukaku che deve soltanto insaccare. Nella seconda frazione di gioco la Fiorentina è riuscita a prendere campo e, grazie alla qualità nella gestione palla, sono riusciti a farsi vedere diverse volte dalle parti di Meret. Nel momento migliore degli ospiti però, è il Napoli a trovare il raddoppio con Raspadori che dialoga con il compagno di reparto Lukaku. La Fiorentina accorcia le distanze con Gudmundssom ma non riesce ad evitare la sconfitta. La corsa allo scudetto è sempre più agguerrita, il Napoli torna a -1 dall’Inter prima in classifica.