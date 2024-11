WOMEN LIVE | LAZIO-SAMPDORIA 0-0: fine primo tempo

Per l'undicesima giornata di campionato la Lazio di Grassadonia ospita la Sampdoria al Mirko di Fersini di Formello. Tra pochi minuti le biancocelesti scenderanno in campo alle 12:30 per uno scontro diretto, lo stesso Grassadonia ha definito la gara di oggi come una vera e propria finale, le aquilotte dovranno cercare di respingere le doriane che daranno sicuramente filo da torcere alla squadra di Grassadonia: entrambe le squadre hanno la necessità di conquistare i tre punti. La partita di oggi sarà decisiva per capire l'andamento in campionato delle biancocelesti che, dopo un girone d'andata decisamente sottotono, dovranno trovate nelle gare di ritorno punti utili per evitare la pole salvezze delle ultime cinque squadre in Serie A.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes; Oliviero, Simonetti, Eriksen, Belloumou; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Kajan, Yang, Zanoli, Castiello, Colombo, Pittaccio, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri, Pisani, Panzeri, Cafferata, Nano, Re, Fallico, Heroum, Baldi, Bercelli, Della Peruta. A disposizione: Aprile, Cinotti, Benoit, Arcangeli, Zamanian, Cimo, Burbassi, Tucceri Cimini, Bertucci, Zilli, Bison. Allenatore: Stefano Castiglione.

Il live di Lazio-Sampdoria