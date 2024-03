SERIE B FEMMINILE - LIVE | Lazio Women-Freedom 3-0, Palombi per il tris biancoceleste

73' - Esce Moraca: al suo posto Proietti.

66' - Fuori Castiello, Palombi e Visentin: dentro Popadinova, Hovmark e Kuenrath.

58 ' - TRIS LAZIOOO!! Palombi insacca in posizione di fuorigioco, ma dopo un tocco di una giocatrice avversaria.

47' - Visentin si divora un gol da pochi passi. Nucera la ipnotizza.

46' - Inizia il secondo tempo.

45' + 2 - Termina il primo tempo.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

31' - RADDOPPIO LAZIOOOO!! HA SEGNATO VISENTIN. Ferma il pallone e si gira bene in area, insaccando alle spalle del portiere.

21' - Altra occasione per il Freedom: una buona propensione in area porta le avversarie a concludere in porta. Una deviazione manda il pallone in calcio d'angolo. Da qui un'altra occasione porta la squadra ospite vicina al pareggio.

13' - Visentin ha un'ottima occasione da dentro l'area, ma spreca con un tiro che viene bloccato da Nucera.

8' - LAZIO IN VANTAGGIOOOOOO!!! LA SBLOCCA MORACA DAL DISCHETTO.

7' - Fallo di Asta su Visentin in area. Calcio di rigore.

3' - Prima reale occasione per la squadra ospite: Burbassi si ritrova in area in una posizione favorevole, ma il tiro è strozzato.

1' - Calcio d'inizio.

LAZIO WOMEN (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello, Ferrandi, Goldoni; Moraca; Palombi, Visentin.

A disp.: Fierro, Reyes, Adami, Eriksen, Colombo, Kuenrath, Proietti, Popadinova, Hovmark

All.: Gianluca Grassadonia

FREEDOM: Nucera; Giatras, Mellano, Burbassi, Di Lascio, Bruni, Devoto, Serna, Battaglioli, Eletto, Asta.

A disp.: Passarella, Robbione, Marrone, Fadini, Vazquez, Ara, Cocco, Martin, Aime.

All.: Michele Ardito

Arbitro: Ciro Aldi (sez. Lanciano)

Assistenti: Tommaso Tagliafierro - Vincenzo Ferrara

Serie B Femminile | 22ª giornata

Domenica 24 marzo 2024, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)