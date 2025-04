Lazio-Bodo/Glimt, Baroni: "È stata una batosta. Sulla scelta di Taty ai rigori..."

Dopo 22 anni, e per la prima volta nella storia sotto la gestione Lotito, alla Lazio è stata richiesta un'impresa mai ancora realizzata nella sua storia recente: una clamorosa rimonta per approdare alla qualificazione per le semifinali della moderna Europa League. I biancocelesti non sono riusciti a ribaltare il risultato dell'andata, sottovalutando l'avversario. Secondo una statistica Opta, nel 94% dei casi, in una fase a eliminazione diretta di Europa League, la squadra che ha vinto la gara d'andata con due reti di scarto, è riuscita a passare il turno al ritorno. Stasera non si è fatta la storia: i 55mila tifosi sugli spalti hanno risposto presente, ma la Lazio, nonostante la clamorosa rimonta del 2-0 di partenza, con l'ultimo rigore sbagliato di Taty Castellanos esce ufficialmente dall'Europa League ai quarti di finale.

Dalla sala stampa allo Stadio Olimpico di Roma, al termine di Lazio-Bodo/Glimt è intervenuto il mister biancoceleste, Marco Baroni, di seguito le sue parole.

Le parole di Baroni in conferenza stampa

Come usciamo da questa batosta? C'è tanto dolore, fisico, la squadra è stremata, sfibrata, sfinita, in più c'è anche la delusione di essere usciti quando meritavamo di andare avanti. Ho ringraziato la squadra, sono orgoglioso di loro.

I rigoristi

I calci di rigore sono una lotteria. Abbiamo anche chiesto. Il rigorista in una gara così importante è anche colui che se la sente. Devo fare i complimenti anche a chi ha sbagliato. Abbiamo troppo bisogno di tutti, Taty era distrutto, voleva calciare perché voleva essere rigorista, i ragazzi (Tchaouna e Noslin, ndr) erano appena entrati, non andiamo a buttare la croce addosso. Credo che rimanga la prestazione della squadra, i nostri tifosi meravigliosi, l'energia che avevo chiesto e che ho ritrovato sul campo. Peccato, questa è stata una batosta, ma ci riprenderemo. La squadra ha energia.

