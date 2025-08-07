Mandas incontra il suo idolo: "Uno dei giorni più felici della mia vita"
Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, il portiere greco ha voluto condividere la propria emozione nell'incontrare una leggenda come Buffon
Dopo la doppia seduta d'allenamento di ieri, quest'oggi la Lazio è scesa in campo solo nel pomeriggio agli ordini di Maurizio Sarri. La squadra però non era sola, infatti una delegazione della Nazionale; composta dal CT Gattuso, il Capo Delegazione Buffon ed i collaboratori Riccio e Bonucci, ha fatto visita al club biancoceleste.
Mandas incontra Buffon a Formello
Gattuso sta in queste settimane visionando le preparazioni delle squadre italiane - ieri era a Bologna da Italiano - per iniziare ad avere le idee più chiare e vedere da vicino i giocatori in aria di convocazione per le delicatissime sfide contro Estonia e Israele in programma a settembre valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Gattuso, Buffon e i due collaboratori sono stati accolti con grande entusiasmo dal gruppo squadra, come testimoniato da un video pubblicato dal club sui propri social e dalle foto postate. La presenza dell'icona Buffon è sicuramente stato un motivo di orgoglio ed emozione per i portieri ed i loro preparatori in particolar modo per Christos Mandas, il quale sui social ha pubblicato una foto insieme al Campione del Mondo scrivendo: "Uno dei giorni più felici della mia vita. Idolo."