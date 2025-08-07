Mandas incontra il suo idolo: "Uno dei giorni più felici della mia vita"

Dopo la doppia seduta d'allenamento di ieri, quest'oggi la Lazio è scesa in campo solo nel pomeriggio agli ordini di Maurizio Sarri. La squadra però non era sola, infatti una delegazione della Nazionale; composta dal CT Gattuso, il Capo Delegazione Buffon ed i collaboratori Riccio e Bonucci, ha fatto visita al club biancoceleste.

Mandas incontra Buffon a Formello

Gattuso sta in queste settimane visionando le preparazioni delle squadre italiane - ieri era a Bologna da Italiano - per iniziare ad avere le idee più chiare e vedere da vicino i giocatori in aria di convocazione per le delicatissime sfide contro Estonia e Israele in programma a settembre valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Gattuso, Buffon e i due collaboratori sono stati accolti con grande entusiasmo dal gruppo squadra, come testimoniato da un video pubblicato dal club sui propri social e dalle foto postate. La presenza dell'icona Buffon è sicuramente stato un motivo di orgoglio ed emozione per i portieri ed i loro preparatori in particolar modo per Christos Mandas, il quale sui social ha pubblicato una foto insieme al Campione del Mondo scrivendo: "Uno dei giorni più felici della mia vita. Idolo."

La storia Instagram di Mandas