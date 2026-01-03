Primavera Live | Lazio-Fiorentina 1-0: la sblocca il solito Sulejmani
Dopo la pausa per le feste torna in campo la Lazio Primavera. La squadra di Punzi si prepara ad affrontare la Fiorentina, che fa visita al Centro Sportivo di Formello per la sfida valevole per la 18° giornata di Campionato Primavera 1.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.
All.: Francesco Punzi
FIORENTINA U20: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Jallow, Trapani, Balbo, Mazzeo, Evangelista, Montenegro.
A disp.: Fei, Deli, Braschi, Maiorana, Kone, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti, Sturli, Atzeni.
All.: Daniele Galloppa
Il Live del match
-
11'
Occasione Fiorentina
Si addormenta la difesa biancoceleste sugli sviluppi del corner, ci pensa Pannozzo con il piede a deviare in angolo
-
9'
Si fa vedere la Viola
Serpentina di Evangelista in area, mura la difesa della Lazio
-
5'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
Ci pensa sempre Sulejmani. Ferrari sulla destra mette il cross ed in girata di testa il bomber della Lazio porta avanti i suoi.
-
1'
Inizia il match
Al via Lazio-Fiorentina Primavera, saranno i Viola a muovere il primo pallone di gioco