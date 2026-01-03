Primavera Live | Lazio-Fiorentina 1-0: la sblocca il solito Sulejmani

LIVE

Dopo la pausa per le feste torna in campo la Lazio Primavera. La squadra di Punzi si prepara ad affrontare la Fiorentina, che fa visita al Centro Sportivo di Formello per la sfida valevole per la 18° giornata di Campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.

All.: Francesco Punzi

 

FIORENTINA U20: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Jallow, Trapani, Balbo, Mazzeo, Evangelista, Montenegro.

A disp.: Fei, Deli, Braschi, Maiorana, Kone, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti, Sturli, Atzeni.

All.: Daniele Galloppa

Il Live del match

  • 11'
    Share Link

    Occasione Fiorentina

    Si addormenta la difesa biancoceleste sugli sviluppi del corner, ci pensa Pannozzo con il piede a deviare in angolo

  • 9'
    Si fa vedere la Viola

    Serpentina di Evangelista in area, mura la difesa della Lazio

  • 5'
    GOOOOOOL LAZIOOOOOO

    Ci pensa sempre Sulejmani. Ferrari sulla destra mette il cross ed in girata di testa il bomber della Lazio porta avanti i suoi.

  • 1'
    Inizia il match

    Al via Lazio-Fiorentina Primavera, saranno i Viola a muovere il primo pallone di gioco

