Primavera Live | Lazio-Fiorentina 2-2: pareggiano i Viola con Mazzeo
Segui qui il live scritto del match tra Lazio e Fiorentina su www.laziopress.it
Segui qui il live scritto del match tra Lazio e Fiorentina su www.laziopress.it
Dopo la pausa per le feste torna in campo la Lazio Primavera. La squadra di Punzi si prepara ad affrontare la Fiorentina, che fa visita al Centro Sportivo di Formello per la sfida valevole per la 18° giornata di Campionato Primavera 1.
Segui qui il live scritto del match tra Lazio e Fiorentina su www.laziopress.it
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.
All.: Francesco Punzi
FIORENTINA U20: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Jallow, Trapani, Balbo, Mazzeo, Evangelista, Montenegro.
A disp.: Fei, Deli, Braschi, Maiorana, Kone, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti, Sturli, Atzeni.
All.: Daniele Galloppa
Il Live del match
-
75'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Calvani, Montano
Dentro: Trifelli, Sulejmani
-
71'
Fiorentina ad un passo dal 2-3
Mazzeo va vicinissimo alla doppietta personale con un tiro a giro velenosissimo che termina pochi centimetri sopra l'incrocio dei pali difeso da Pannozzo
-
67'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni, Santagostino
Dentro: Gelli, Battisti
-
67'
Gol Fiorentina
La pareggia la Fiorentina grazie alla conclusione rasoterra di Mazzeo dal limite dell'area
-
64'
Sostituzione Fiorentina
Fuori: Puzzoli
Dentro: Konè
-
64'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Canali, che si è liberato in area in modo irregolare
-
61'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ciucci
Dentro: Canali
-
57'
Occasione Fiorentina
Braschi prova il tiro a giro col mancino, risponde bene Pannozzo deviando in corner
-
53'
Gol Fiorentina
Segna Braschi dagli 11 metri, Pannozzo indovina l'angolo ma non ci arriva
-
50'
RIGORE PER LA FIORENTINA
Farcomeni sgambetta Mazzeo in area e l'arbitro indica il dischetto
-
50'
Spinge ora la Fiorentina
Forcing Viola in questo secondo tempo
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara.
-
45'
Sostituzioni Fiorentina
Fuori: Jallow, Bonanno, Evangelista
Dentro: Braschi, Deli, Atzeni
-
45'
Termina il primo tempo
Lazio avanti grazie alla doppietta di Sulejmani dopo i primi 45'
-
45'
Tempo addizionale
Concessi tre minuti di recupero
-
44'
Ammonizione Fiorentina
Cartellino giallo per Montenegro, brutto intervento su Santagostino.
-
35'
Occasione Fiorentina
Puzzoli dalla distanza impensierisce Pannozzo che devia in corner
-
30'
Occasione Lazio
Farcomeni va al tiro dalla distanza e sfiora l'incrocio dei pali. Lazio a centimetri dal 3-0
-
23'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in ritardo su Evangelista
-
17'
GOOOOOL LAZIOOOOO
Doppietta personale per Sulejmani, Cuzzarella sulla sinistra si libera in area e serve in mezzo per Sulejmani che appoggia in rete per il 2-0.
-
11'
Occasione Fiorentina
Si addormenta la difesa biancoceleste sugli sviluppi del corner, ci pensa Pannozzo con il piede a deviare in angolo
-
9'
Si fa vedere la Viola
Serpentina di Evangelista in area, mura la difesa della Lazio
-
5'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
Ci pensa sempre Sulejmani. Ferrari sulla destra mette il cross ed in girata di testa il bomber della Lazio porta avanti i suoi.
-
1'
Inizia il match
Al via Lazio-Fiorentina Primavera, saranno i Viola a muovere il primo pallone di gioco