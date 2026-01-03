LIVE

Primavera Live | Lazio-Fiorentina 2-2: pareggiano i Viola con Mazzeo

Segui qui il live scritto del match tra Lazio e Fiorentina su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /
Dopo la pausa per le feste torna in campo la Lazio Primavera. La squadra di Punzi si prepara ad affrontare la Fiorentina, che fa visita al Centro Sportivo di Formello per la sfida valevole per la 18° giornata di Campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali

Lazio Primavera, Flavio Sulejmani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes.

All.: Francesco Punzi

 

FIORENTINA U20: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Puzzoli, Jallow, Trapani, Balbo, Mazzeo, Evangelista, Montenegro.

A disp.: Fei, Deli, Braschi, Maiorana, Kone, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti, Sturli, Atzeni.

All.: Daniele Galloppa

Il Live del match

  • 75'
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Calvani, Montano

    Dentro: Trifelli, Sulejmani

  • 71'
    Share Link

    Fiorentina ad un passo dal 2-3

    Mazzeo va vicinissimo alla doppietta personale con un tiro a giro velenosissimo che termina pochi centimetri sopra l'incrocio dei pali difeso da Pannozzo

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni, Santagostino

    Dentro: Gelli, Battisti

  • 67'
    goal
    Share Link

    Gol Fiorentina

    La pareggia la Fiorentina grazie alla conclusione rasoterra di Mazzeo dal limite dell'area

  • 64'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Fiorentina

    Fuori: Puzzoli

    Dentro: Konè

  • 64'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Canali, che si è liberato in area in modo irregolare

  • 61'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Ciucci

    Dentro: Canali

  • 57'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Fiorentina

    Braschi prova il tiro a giro col mancino, risponde bene Pannozzo deviando in corner

  • 53'
    goal
    Share Link

    Gol Fiorentina

    Segna Braschi dagli 11 metri, Pannozzo indovina l'angolo ma non ci arriva

  • 50'
    penalty
    Share Link

    RIGORE PER LA FIORENTINA

    Farcomeni sgambetta Mazzeo in area e l'arbitro indica il dischetto

  • 50'
    Share Link

    Spinge ora la Fiorentina

    Forcing Viola in questo secondo tempo 

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara.

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Fiorentina

    Fuori: Jallow, Bonanno, Evangelista

    Dentro: Braschi, Deli, Atzeni

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Lazio avanti grazie alla doppietta di Sulejmani dopo i primi 45'

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Concessi tre minuti di recupero

  • 44'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Fiorentina

    Cartellino giallo per Montenegro, brutto intervento su Santagostino. 

  • 35'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Fiorentina

    Puzzoli dalla distanza impensierisce Pannozzo che devia in corner

  • 30'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Farcomeni va al tiro dalla distanza e sfiora l'incrocio dei pali. Lazio a centimetri dal 3-0

  • 23'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in ritardo su Evangelista

  • 17'
    goal
    Share Link

    GOOOOOL LAZIOOOOO

    Doppietta personale per Sulejmani, Cuzzarella sulla sinistra si libera in area e serve in mezzo per Sulejmani che appoggia in rete per il 2-0.

  • 11'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Fiorentina

    Si addormenta la difesa biancoceleste sugli sviluppi del corner, ci pensa Pannozzo con il piede a deviare in angolo

  • 9'
    Share Link

    Si fa vedere la Viola

    Serpentina di Evangelista in area, mura la difesa della Lazio

  • 5'
    goal
    Share Link

    GOOOOOOL LAZIOOOOOO

    Ci pensa sempre Sulejmani. Ferrari sulla destra mette il cross ed in girata di testa il bomber della Lazio porta avanti i suoi.

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match

    Al via Lazio-Fiorentina Primavera, saranno i Viola a muovere il primo pallone di gioco

