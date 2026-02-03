Lazio, Fabrizio Corona annuncia uno scoop su Claudio Lotito

Dopo aver catalizzato l’attenzione nazionale grazie alle rivelazioni emerse nelle recenti settimane, Fabrizio Corona questa sera ha offerto una breve anticipazione su qualcosa capace di scuotere, o meno, l’universo Lazio.

Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, trasmesso in onda su Canale 21 e su youtube, Fabrizio Corona ha raccontato di avere pronto un approfondimento a Falsissimo sul presidente della Lazio Claudio Lotito: "Presto mi occuperò di Lotito, credo nella prossima puntata".