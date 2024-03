Lotito jr dal Brasile: “Ringrazio il presidente. Qui per future collaborazioni…”

Come raccontato in mattinata, Enrico Lotito (figlio del presidente) in compagnia di Roberto Gasparri (caposcouting delle giovanili e collaboratore di Fabiani) si trovano attualmente in Brasile, più precisamente a Cosmópolis, nella provincia di San Paolo.

Questa piccola delegazione della Lazio, accompagnata dall’ex attaccante Amarildo, si è recata in Sud America con un ambizioso obiettivo: individuare giovani talenti brasiliani. Questo progetto, intrapreso con determinazione, mira alla creazione di un'Academy di prim'ordine che possa fungere da fulcro per lo sviluppo del settore giovanile del club.

È stato quindi organizzato un torneo chiamato “Lazio Cup Sub-20” con l’intento di scovare dei baby talenti. A questo torneo hanno preso parte quattro squadre locali quali il Club Atletico Guaçuano, il Guaranì Futebol Clube, l’Esporte Club XV de Novembro-Piracicabae e il Cosmopolitano Sport Ltda; i loro partecipanti sono tutti mai tra il 2005 e il 2007.

Quest’oggi il torneo quadrangolare ha preso il via con la prima sfida che ha visto il Cosmopolitano sfidarsi con il Guaranì, e sono spuntate nei profili social del Cosmopolitano delle foto ritraenti i dirigenti biancocelesti che, accompagnati da Amarildo e dai dirigenti brasiliani, assistono al match dalle tribune. È stato intercettato anche Lotito jr ai microfoni di Ei Tv, una rete locale, dichiarando:

”Voglio ringraziare il presidente che ci ha ospitato in questo bellissimo centro. Questo è un modo per farè una futura collaborazione con tutte le squadre brasiliane”

Di seguito le foto e il video dell’intervista: