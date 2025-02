Women Live | Como-Lazio 0-2: biancocelesti in vantaggio, raddoppia Simonetti

La Lazio di Grassadonia torna in campo per la sedicesima giornata di Serie A contro il Como di mister Sottili, per il match domenicale delle ore 15:00 allo Stadio Ferruccio di Seregno.

Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus di mister Canzi, la Lazio dovrà cercare di proseguire sulla scia positiva. Dopo una delle migliori prestazioni realizzate contro la Juventus in Coppa Italia, le biancocelesti dovranno tentare di mantenere lo stesso atteggiamento in campionato: in Serie A la Lazio Women è infatti reduce da due vittorie consecutive contro Napoli e Fiorentina, tre contando anche il successo contro le bianconere nella competizione nazionale.

Dal canto suo, il Como è attualmente a 22 punti in classifica, sei di differenza rispetto alla Lazio con 16 lunghezze, e viene da due pesanti ko contro Inter e Sassuolo. Le lariane daranno senza dubbio del filo da torcere alle biancocelesti cercando una vittoria casalinga per raggiungere il Milan a 25 punti e di conseguenza salire tra le prime cinque squadre in ottica poule scudetto.

IPA

Le formazioni ufficiali

COMO WOMEN (4-3-3): Aprile; Marcussen, Rizzon, Bou Salas, Bergersen; Petzelberger, Vaitukaityte, Skorvankova; Kerr, Del Estal, Nischler. A disposizione: Ruma, Soggiu, Guagni, Liva, Caltanissetta, Karlernas, Sagen, Engman, Picchi, Marchiori, Kramzar. Allenatore: Stefano Sottili.

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Matteo Canci (sez. Carrara)

Assistenti: Davide Di Dio - Lorenzo Savasta

IV ufficiale: Marco Colazzo

Il live del match tra Como e Lazio