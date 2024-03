Mercoledì di Champions che chiude la fase di Ottavi di Final, questa sera si sono disputate: Borussia Dortmund - PSV Eindhoven e Atletico Madrid - Inter.

Per quanto riguarda il match andato in scena in Germania, i padroni di casa sotto al “Muro Giallo” hanno sconfitto per 2-0 la compagine olandese rompendo l'equilibrio del match d'andata terminato 1-1. Le reti della squadra allenata da Dario Terzic sono a firma di Jadon Sancho (3') e del solito Marco Reus (95'): due gol, uno in apertura ed uno in chiusura, assicurano il passaggio del turno ai tedeschi e quindi l'aggancio dei Quarti di Finale.

Il match tra Atletico Madrid e Inter termina 2-1 per gli spagnoli dopo i tempi regolamentari, ma grazie al 1-0 dell'andata in favore della squadra allenata da Simone Inzaghi si andrà ai supplementari che si stanno giocando in questi minuti. Sono i nerazzurri ad aprire il match con Dimarco al 33', agganciati però subito da Griezmann al 36'. La rete all'87° di Memphis Depay condanna Inzaghi ai supplementari.

Dopo il Primo Tempo Supplementare resta invariato il risultato allo Stadio Civitas Metropolitano di Madrid

