PRIMAVERA | LIVE Torino-Lazio 3-1: (Raballo 2'; Balde 58'; Franzoni 63'; 91' Franzoni)

Lazio e Torino in campo per la 12° giornata di Campionato Primavera 1, i biancocelesti momentaneamente terzi sfidano i granata sesti, separati solo da un punto. La squadra di Sanderra è reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Cremonese; il Torino dalla vittoria di misura in casa del Genoa.

Fraioli

Le formazioni ufficiali

TORINO: Siviero, Mullen, Dalla Vecchia, Olsson, Krzyzanowski, Acar, Azevedo, Raballo, Liema, Franzoni, Dimitri.

A disp.: Proietti, Pellini, Desole, Rossi, Perciun, Atlee, Zaia, Sabone, Spadoni, Tzouliou, Djalo

All.: Felice Tufano

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Zazza; F. Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Munoz, Milani; Balde, Sulejmani.

A disp.: Bosi, Cipriani, R. Bordon, Nazzaro, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Labranca

All.: Stefano Sanderra (in panchina Dario Barraco)

Il LIVE del match