Lazio, il Comandante può tornare a sorridere: le ultime dall'infermeria

Buone notizie dall'infermeria di Formello in vista della volata finale della stagione. Tra recuperi lampo e giocatori che vedono la luce dopo mesi di stop forzato, il tecnico biancoceleste può iniziare a sorridere.

Sarri - Fraioli

Corsa contro il tempo per Zaccagni: la semifinale di Bergamo è il grande obiettivo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, gli ultimi controlli strumentali hanno confermato che la lesione muscolare alla coscia destra di Mattia Zaccagni sta migliorando a vista d'occhio. Il capitano biancoceleste si era fermato durante la sfida contro il Milan, ma ora la speranza di riaverlo in campo si riaccende. Il mirino è tutto puntato sul ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta il prossimo 22 aprile: i tempi sono stretti, ma lo staff medico farà di tutto per consegnarlo al mister in tempo per la grande sfida.

Sorpresa Basic: il calvario è finito, convocazione in vista

Come riportato sempre dal quotidiano, dopo due mesi e mezzo da incubo a causa di continui problemi agli adduttori e appena tre fugaci apparizioni in campo, anche per Basic è arrivato il momento di svoltare. Il centrocampista sosterrà un provino decisivo tra oggi e domani, ma i medici biancocelesti sono ormai sicuri del suo totale recupero fisico. Sabato sera all'Olimpico arriverà il Parma (in uno stadio che resterà tristemente vuoto per via della contestazione della tifoseria) e il croato strapperà quasi certamente una convocazione, pronto magari a mettere minuti nelle gambe nel finale di partita.

Sarri sorride a metà: recuperi importanti ma vietato rischiare

In vista del decisivo scontro diretto con la Dea, l'allenatore toscano ha dato una parola d'ordine chiarissima a tutto l'ambiente: massima prudenza. Ecco perché, nonostante i pieni recuperi di Cataldi, Motta e Gila, le forze andranno gestite al millimetro. Proprio il difensore spagnolo, che non sente più dolore al ginocchio sinistro dopo una fastidiosa infiammazione al tendine, verrà monitorato giorno dopo giorno per evitare passi falsi in questo caldissimo finale di stagione.