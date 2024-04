Dopo la vittoria per 4-1 della Lazio sulla Salernitana, la 32º giornata di Serie A è proseguita con la partita odierna delle 15:00 tra Lecce ed Empoli. La sfida, di importanza cruciale in ottica salvezza, se la aggiudicano i padroni di casa che, spinti da un Via del Mare infuocato, hanno trovato il vantaggio e i conseguenti 3 punti grazie alla rete di Sansone all’89’. Il match, stabile sullo 0-0 e con un super-Caprile che ha tenuto spesso il risultato a galla, sembrava aver preso la strada del pareggio. Proprio sul finale (89’), l’appena entrato Pierotti riesce a lavorare di fisico una palla nell’area avversaria, mettendo davanti la porta Sansone deve solo toccarla in rete. Risultato finale: 1-0 e tre punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere. L’Empoli viene così beffata negli ultimi minuti dopo che, nel turno precedente, si era portata a casa la partita con il Torino grazie a una rete di Niang al 94’.

Torino-Juve

Pareggio a reti bianche per Torino e Juventus. Il derby della Mole non regala emozioni, a parte qualche brivido da entrambe le parti. Nel primo tempo si conta un palo e qualche lampo di Vlahovic, con il Torino che vede la prima occasione solo verso la fine della prima frazione di gioco. I padroni di casa si fanno subito valere nel secondo tempo impegnando Szczesny nell'ennesimo miracolo della stagione, stavolta su colpo di testa di Sanabria. Anche l'ultima azione della gara è del Torino, che al 94' sfiora la traversa con un altro colpo di testa di Lazaro.

La classifica aggiornata:

Ora la classifica si mette meglio per i leccesi, che grazie alla vittoria si portano al 13º posto a quota 32. +6 lunghezze dal Frosinone terzultimo. Si complica quella dei ragazzi di Nicola, l’uomo delle salvezze, che restano a 28 punti 16º in classifica. Tra il tredicesimo posto, ora occupato dal Lecce, e il diciannovesimo occupato dal Sassuolo, ci sono solo 7 punti. La lotta-salvezza si fa sempre più bollente, aspettando tutte le altre.

Il pareggio nel derby di Torino serve poco a entrambe le squadre: la Juventus raggiunge quota 63 punti, rimanendo al terzo posto, mentre il Torino arriva a 45, ricoprendo la nona posizione.