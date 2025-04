Lazio-Bodo/Glimt, al via la rifinitura: c'è Tavares! Immagini e video da Formello

Archiviato il pareggio nel derby capitolino contro la Roma, terminato 1-1 allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Baroni si prepara al nuovo impegno casalingo sul rettangolo di gioco, questa volta per la sfida di ritorno per i quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt, in programma domani, 17 aprile, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Formello, scatta la rifinitura: gli aggiornamenti alla vigilia del match

Al via alla rifinitura in vista della gara casalinga contro il Bodo-Glimt. Al Centro Sportivo di Formello la squadra di Baroni si è riunita per l'allenamento pre-match contro i norvegesi. Come per ogni gara europea, il primo quarto d’ora è aperto ai media. Di seguito le immagini e i video della rifinitura.

Per la rifinitura prima della gara contro il Bodø Glimt tutti i calciatori della Lazio sono scesi in campo, compresi i fuori lista. Assente solo il lungodegente Patric.

Lazio-Bodo/Glimt, immagini e video della rifinitura

