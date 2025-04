Mandas a LSC: "Vogliamo andare in Champions. Sul Bodo?"

Durante la sfida tra Genoa e Lazio, valida per il 33° turno di Serie A, Christos Mandas è stato protagonista di un episodio che ha fatto parlare non solo per le sue prestazioni tra i pali, ma anche per un momento di tensione extra-calcistica. Il giovane portiere biancoceleste ha infatti confermato la sua crescente affidabilità, dimostrando ancora una volta la capacità di resettare mentalmente ogni sbavatura, come già fatto dopo il Bodo in Europa League.

Mandas ha disputato un’ottima gara anche allo stadio Ferraris, mantenendo lucidità e concentrazione in un contesto non facile. A rendere ancora più delicata la serata, un episodio preoccupante avvenuto durante il match: un fumogeno lanciato dalla Gradinata Nord, uno dei settori più caldi della tifoseria rossoblù, ha colpito il portiere greco, costringendo l’arbitro Ayroldi a interrompere il gioco.

Mandas è rimasto a terra per alcuni minuti, mentre i sanitari facevano il loro ingresso in campo per accertarsi delle sue condizioni. L’arbitro ha parlato a lungo con lui e con alcuni compagni di squadra, visibilmente preoccupati per l’accaduto. Nonostante lo spavento, il portiere biancoceleste, ha poi deciso di proseguire il match, segnale ulteriore del suo carattere e della sua determinazione. Nelle dichiarazioni rilasciate al termine del match a Lazio Style Channel, il portiere ha raccontato quanto vissuto, soffermandosi non solo sull’incidente, ma anche sul proprio percorso di crescita con la maglia della Lazio. Un cammino fatto di lavoro, risposte sul campo e voglia di imporsi, anche nei momenti più difficili.



Le dichiarazioni, sull'episodio del fumogeno

"Quando è arrivato il fumogeno ho avuto un attimo di paura, mi ha colpito sulla schiena. Ho sentito solo caldo, per fortuna non ho dolore.

Mandas punta alla Champions League

“Non era una partita facile: il campo era davvero scivoloso, difficile da gestire. Ma torniamo a casa con tre punti pesanti, perché siamo lì, vicini al sogno di entrare in Champions League il prossimo anno. Adesso non c’è tempo per pensare troppo agli errori o ad altro: dobbiamo solo concentrarci su ogni singola partita, portare a casa tre punti alla volta e dare tutto fino alla fine del campionato.”

Su Bodo-Lazio