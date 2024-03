SERIE A | Milan-Empoli, la decide Pulisic: rossoneri momentaneamente secondi in classifica

Termina con un successo casalingo il secondo match di questa domenica di Serie A, più precisamente della 28° giornata di campionato. Dopo la vittoria dell'Hellas Verona contro il Lecce alle 12:30, con lo 0-1 importante in chiave salvezza, il Milan ha superato con lo stesso risultato l'Empoli. A decidere il match è stato l'esterno offensivo rossonero Christian Pulisic che, al 41esimo del primo tempo, segna di sinistro su assist di Okafor.

Vittoria importante per la squadra di Stefano Pioli che, grazie a questi tre punti, si porta momentaneamente al secondo posto in classifica con 59 punti, frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in 28 gare di campionato. I rossoneri dunque superano la Juventus di due punti, in attesa dei bianconeri che affronteranno tra meno di un'ora l'Atalanta. Per l'Empoli invece arriva la seconda sconfitta consecutiva per 1-0, dopo il k.o. interno di settimana scorsa contro il Cagliari. Il club toscano quindi resta a quota 25 punti, frutto di 6 successi, 7 gare terminate in parità e 15 sconfitte, con un solo punto in più del Frosinone terz'ultimo in classifica. Nel prossimo turno il Milan sarà impegnato in casa dell'Hellas Verona, mentre l'Empoli, in casa, affronterà il Bologna.

La 28° giornata di Serie A però non è ancora terminata, con tre match ancora da giocare. Alle ore 18:00 andrà in scena, in quel di Torino, la gara tra Juventus ed Atalanta. Alle 20:45 è in programma Fiorentina-Roma, mentre domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà la Lazio a chiudere il turno di campionato, con il match contro l'Udinese fissato per le 20:45.