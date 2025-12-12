LIVE

Primavera Live | Roma-Lazio 1-0: Litti porta avanti i giallorossi

Beniamino Civitelli /
Matchday Roma-Lazio Primavera - LazioPress

Beniamino Civitelli /

Non sarà mai una partita come le altre in nessuna categoria, in nessun campionato: è il giorno del derby! La Lazio Primavera fa visita al Tre Fontane dove ad attenderla ci sarà la Roma: posizioni di classifica molto diverse con la Roma attualmente quinta e la Lazio sedicesima, ma i giallorossi non vincono da quattro partite, mentre la squadra di Punzi è reduce dalla vittoria in Coppa Italia e nell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone allo scadere.

Le formazioni ufficiali

Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Guidi.

LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.
All.: Scalisi.

Il Live del match

  • 39'
    Occasione Lazio

    Azione confusa dei biancocelesti che dopo vari flipper in area non riescono ad impensierire seriamente Zelezny nonostante il pallone rimbalzasse a pochi metri dalla sua porta

  • 35'
    goal
    Gol Roma

    Rete di Litti che sfrutta la respinta non eccezionale di Pannozzo ed insacca un facile tap-in

  • 29'
    Fase di studio

    Fase ora più rilassata del match tra errori tecnici e tanti fischi arbitrali

  • 20'
    shot_saved
    Occasionissima Lazio

    Serra imbeccato da Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Zelezny, prova il tiro di collo ma trova la riposta del portiere

  • 14'
    shot_saved
    Occasione Roma

    Pannozzo devia in corner la velenosa traiettoria dai 25 metri su punizione

  • 6'
    Occasione Roma

    Ancora Terlizzi alla conclusione su sviluppi da calcio di punizione, palla deviata all'ultimo in corner dalla difesa

  • 4'
    Si fa vedere la Roma

    Terlizzi stacca di testa su cross teso da calcio di punizione, palla lenta ma di poco a lato

     

  • 2'
    corner_kick
    Primo corner del match

    I giallorossi guadagno il primo calcio d'angolo della gara, ma non si rendono pericolosi

  • 1'
    match_started
    Inizia il derby!

    Muove il primo pallone di gioco la Roma

