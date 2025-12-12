Primavera Live | Roma-Lazio 1-0: Litti porta avanti i giallorossi
Non sarà mai una partita come le altre in nessuna categoria, in nessun campionato: è il giorno del derby! La Lazio Primavera fa visita al Tre Fontane dove ad attenderla ci sarà la Roma: posizioni di classifica molto diverse con la Roma attualmente quinta e la Lazio sedicesima, ma i giallorossi non vincono da quattro partite, mentre la squadra di Punzi è reduce dalla vittoria in Coppa Italia e nell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone allo scadere.
Le formazioni ufficiali
ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Guidi.
LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.
All.: Scalisi.
Il Live del match
-
39'
Occasione Lazio
Azione confusa dei biancocelesti che dopo vari flipper in area non riescono ad impensierire seriamente Zelezny nonostante il pallone rimbalzasse a pochi metri dalla sua porta
-
35'
Gol Roma
Rete di Litti che sfrutta la respinta non eccezionale di Pannozzo ed insacca un facile tap-in
-
29'
Fase di studio
Fase ora più rilassata del match tra errori tecnici e tanti fischi arbitrali
-
20'
Occasionissima Lazio
Serra imbeccato da Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Zelezny, prova il tiro di collo ma trova la riposta del portiere
-
14'
Occasione Roma
Pannozzo devia in corner la velenosa traiettoria dai 25 metri su punizione
-
6'
Occasione Roma
Ancora Terlizzi alla conclusione su sviluppi da calcio di punizione, palla deviata all'ultimo in corner dalla difesa
-
4'
Si fa vedere la Roma
Terlizzi stacca di testa su cross teso da calcio di punizione, palla lenta ma di poco a lato
-
2'
Primo corner del match
I giallorossi guadagno il primo calcio d'angolo della gara, ma non si rendono pericolosi
-
1'
Inizia il derby!
Muove il primo pallone di gioco la Roma