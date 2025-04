Women Live | Lazio-Napoli 1-0: Piemonte torna al goal, la sblocca la numero 18!

Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per la settima giornata valevole per la poule salvezza. Alle ore 19:30 la Lazio Women di mister Grassadonia ospiterà il Napoli di Sassarini. Le biancocelesti, ormai già salve e pronte per continuare il proprio cammino in Serie A, sono imbattute da otto delle ultime nove giornate disputate, di cui sei di queste tenendo la porta inviolata. Un ottimo rendimento nato dal duro lavoro che la Lazio di Grassadonia ha creato da inizio stagione, un crescendo di una squadra neopromossa, riuscita a dimostrare partita dopo partita il merito di permanere nella massima serie femminile.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Cetinja; Cafferata, Mancuso, Eriksen, Oliviero; Goldoni, Yang, Simonetti; Visentin, Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Baltrip Reyes, Kajan, Connolly, Martinovic, Benoit, Castiello, Pizzi, Scaramuzzi. Allenatore: Gianluca Grassadonia

NAPOLI FEMMINILE: Bacic; Breitner, Kullashi, Andrup, Sciabica, Di Giammarino, Santoro, Moretti, Pellinghelli, Pettenuzzo, Langella. A disposizione: Beretta, Lundorf, Sandvej, Sliskovic, Di Marino, Novellino, Jelcic, Muth, Holme, Bellucci, Giordano, Gianfico. Allenatore: David Sassarini.

La designazione arbitrale

Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino)

Assistenti: Matteo Gentile - Salvatore Nicosia

IV ufficiale: Tommaso Bassetti

Il live del match tra Lazio e Napoli