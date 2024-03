Primavera 1 | Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Manca ormai poco per questo Milan-Lazio di campionato, gara valida per la 26ª giornata di Primavera 1.

La squadra di Sanderra è in un ottimo momento di forma e si appresta ad affrontare la sfida contro il Milan arrivando da tre successi consecutivi. I rossoneri allenati da Abate invece, stanno attraversando un periodo complicato, con 2 pareggi e 3 sconfitte rimediate negli ultimi 5 incontri. Affrontare la compagine milanese in questa situazione precaria può rappresentare una grande occasione per i biancocelesti di agganciare la Roma al secondo posto e continuare a navigare nelle zone alte della classifica, oltre a cercare di mantenere a debita distanza il Milan stesso che attualmente è sotto di 7 lunghezze.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:



MILAN – Raveyre, Bakoune, Bartesaghi, Simic, Stalmach, Scotti, Zeroli, Caldara, Sala, Bonomi, Simmelhack

A disp.: Bartoccioni, Malaspina, Nsiala, Camarda, Sia, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Eletu, Magni.

All.: Ignazio Abate

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Zazza, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Napolitano, Balde, Kone, Tredicine, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni, Cuzzarella.

All.: Stefano Sanderra