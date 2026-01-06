Lazio-Ratkov ci siamo: in serata lo scambio di documenti

E' ufficialmente iniziato il calciomercato della Lazio. Il trio Fabiano-Lotito-Sarri inizia a muoversi concretamente sulle entrate. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, nelle casse sono entrati quasi 30 milioni ed intanto si tratta anche l'uscita di Guendouzi, direzione Fenerbahce. Un colpo però sembra vicinissimo e a riportarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Dal Salisburgo sta per arrivare Petar Ratkov, classe 2003. Di seguito le sue caratteristiche e le sue giocate.

Il video di Ratkov

I dettagli dell'operazione

Ancora pochi i dettagli che stanno portando il giovane serbo nella capitale. Qualcosa ha detto Alfredo Pedullà ma senza entrare troppo nel merito. Si parla di un acquisto che vedrà uscire dalle casse della Lazio ben 13 milioni di euro. Non è ancora noto se questo avverrà con qualche formula in particolare. In serata dovrebbe esserci il famoso scambio di documenti che sancirà l'arrivo di Ratkov in maglia laziale.