PRIMAVERA - LIVE | Cagliari-Lazio 0-0: il risultato ancora non si sblocca

Archiviato il derby di ieri, c'è un'altra Lazio che scende in campo oggi. La Lazio Primavera è in corsa per i primi posti della massima serie e ricopre attualmente il quarto posto a 47 punti a soli due dal terzo e tre dal secondo.

Le formazioni ufficiali

Oggi alle 11 si gioca contro il Cagliari decimo e queste sono le formazioni scelte dai due allenatori:

CAGLIARI (4-3-1-2) - Iliev; Arba, Catena, Pintus, Idrissi; Carboni, Balde, Marcolini; Simonetta; Bolzan, Vincigerra.

A disp.: Renna, Wodzicki, Collu, Conti, Achour, Sulev, Malfitano, Franke, Piseddu, Konate, Marini.

All.: Fabio Pisacane

LAZIO - Magro, Bedini Ruggeri, Dutu, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Napolitano, Kone, Serra, Tredicine, Bigotti, Cappelli, Zazza, Bordoni, Di Gianni, Cuzzarella.

All.: Stefano Sanderra

Il live della partita

1' - Partiti!

17' - Occasione per Gonzalez: l'attaccante laziale cerca il gol da calcio d'angolo

30' - Ci prova Carboni da fuori area, ma la palla finisce fuori

44' - Giallo per Di Tommaso per proteste

45' - Finisce il primo tempo senza recupero