26° Serie A | Live Venezia-Lazio 0-0: inizia il 2T

Tutto pronto allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per il match tra lagunari e biancocelesti. La Lazio vuole i tre punti per rimanere in zona Champions League, mentre il Venezia si gioca le ultime cartucce per la permanenza in Serie A. La sfida promette spettacolo: segui il live del match qui su LazioPress.it.

Fraioli

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric; Oristanio.

A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Busio, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Condé, Fila, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurin, Duncan, Sverko, Carboni, El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Provstgaard, Belahyane, Basic, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro.

Il live di Venezia-Lazio