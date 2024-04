Si respira un momento difficile in casa Udinese, con i friulani vincenti soltanto una volta nelle ultime 5 gare in campionato. Dopo la sconfitta di ieri in casa del Verona, l'Udinese oltre a perdere un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, è rimasta nelle zone basse della classifica occupando attualmente il 17esimo posto a pari punti del Frosinone terz'ultimo. La fiducia verso l'allenatore Gabriele Cioffi è diminuita sempre di più, con la società friulana che in queste ore si è guardata intorno. Tanti nomi sono stati fatti per la panchina dell'Udinese.

Fabio Cannavaro all'Udinese

Nelle ultime ore come riportato da Sky Sport, sembra imminente l'esonero di Cioffi, con una novità importante pronta a subentrare al suo posto: Fabio Cannavaro. E' atteso un comunicato da parte della società, ma ormai sembra essere la prima scelta per la panchina bianconera. L'ex allenatore del Benevento e Campione del Mondo è pronto a sedersi sulla panchina dell'Udinese, con l'obbiettivo salvezza per la squadra friulana. Esordirà nel recupero con la Roma, con l'obbiettivo di partire subito forte vista la situazione in classifica.