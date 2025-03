Archiviato il pareggio con l’Udinese, la Lazio è pronta a rifarsi in Europa: siamo alla vigilia del ritorno degli ottavi contro il Viktoria Plzen, i biancocelesti sono forti del risultato ottenuto nella gara di andata (1-2). In giornata, Baroni e Vecino hanno presentato il match in conferenza stampa, guai a sottovalutare l’impegno di domani.

Lazio-Viktoria Plzen, scatta la rifinitura: le ultime da Formello

Da qualche minuto è iniziata la rifinitura in quel di Formello, il primo quarto d’ora è aperto ai media. Riscaldamento per i ragazzi di Baroni: gli unici assenti sono Hysaj, alle prese con un infortunio, e lo squalificato Rovella.

Lazio-Viktoria Plzen, immagini e video della rifinitura