Women Live | 15° Serie A, Napoli-Lazio 0-3: le aquilotte calano il tris con Goldoni

Tutto pronto all'Arena Giuseppe Piccolo di Napoli per la quindicesima giornata di campionato. La Lazio sarà infatti ospitata per questa terzultima giornata di Serie A dal Napoli di Salvatore Mango per la sfida di ritorno delle ore 18:00. Nel girone di andata Lazio e Napoli si erano infatti affrontate al Fersini di Formello in una gara particolarmente equilibrata finita poi a reti inviolate, 0-0.

A seguito dei due ko in campionato e in Coppa Italia, la Lazio Women di Grassadonia cercherà nella sfida contro le partenopee un riscatto dopo la prestazione di Sassuolo e quella in casa contro le bianconere in Coppa Italia.

Le aquilotte come già anticipato dalle stesse giocatrici nel post-partita di Lazio-Juventus sono alla ricerca di punti, fondamentali per avanzare in classifica: ad oggi le biancocelesti, dopo l'insuccesso contro le neroverdi, sono all'ottavo posto nella classifica di Serie A con 10 punti, mentre il Napoli è attualmente nono a 6 lunghezze. Il match di questo pomeriggio per cui si rivela alquanto importante per il cammino nella massima serie della squadra di mister Grassadonia.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio

NAPOLI (4-4-1-1): Bacic; Skovsen, Sliskovic, Pettenuzzo, Giordano; Andrup, Muth, Bellucci, Moretti; Sciabica; Kulashi. A disposizione: Beretta, Sandvej, Novellino, Banusic, Jelcic, Di Giammarino, D'Angelo, Santoro, Pellinghelli, Langella, Gianfico. Allenatore: Salvatore Mango.

LAZIO (4-3-3): Cetinja; Oliviero, Connolly, Reyes, Zanoli; Castiello, Eriksen, Goldoni; Visentin, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Simonetti, Pizzi, Scaramuzzi. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Designazione arbitrale

Arbitro: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Assistenti: Veronica Martinelli - Giovanni Celestino

Quarto uomo ufficiale: Valerio Navarino

