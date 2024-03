Bayern Monaco-Lazio | De Ligt nel post-partita: "Oggi abbiamo fatto una buonissima partita con voglia di sacrificio. Con Tuchel..."

La Lazio ci ha provato, ma non è non è bastato, pesano le tante occasioni sprecate tra andata e ritorno, alcune molto gravi. D'altra parte, il Bayern Monaco approda ai quarti e così nel post-partita De Ligt ha commentato la vittoria dei suoi.

Queste le sue parole:

“Oggi partita importante per noi, per la nostra motivazione oggi abbiamo fatto una buonissima partita. Siamo in un periodo difficile però bisogna essere forti insieme oggi è il primo step per andare avanti così. I primi tre mesi sono stato infortunato, a gennaio ho giocato poco, ma ora mi sento bene sono felice di aiutare la squadra. È una situazione strana con l’allenatore che andrà via, ma siamo il Bayern Monaco e oggi abbiamo giocato bene con voglia di soffrire e questo è un aspetto che è mancato ultimamente.”

Queste invece le sue parole in zona mista:

"Sarri è stato il mio allenatore per un anno e abbiamo vinto lo scudetto, è molto bravo e son felice di vederlo. Per lui oggi è stata difficile perché ha perso la partita, ma ho tanto rispetto per lui. Andare sul 2-0 a fine primo tempo è stato molto importante, perché poi la Lazio ha dovuto attaccare di più e lasciare più spazio. Ovviamente contro la Lazio all'andata hanno fatto molto bene, ma abbiamo perso per un rigore e nessuna delle due squadre avevano creato tanto, noi sappiamo che siamo una squadra forte e oggi l'abbiamo dimostrato.

La Lazio è sempre forte, quando ho giocato in Italia c'era Inzaghi e hanno lottato per il campionato, ora non so dove sono in classifica, ma è sempre difficile con la Lazio. La Lazio ha fatto bene oggi, all'inizio abbiamo sentito un po' di pressione e dopo l'1-0 ci siamo sbloccati.

Al mio primo anno non parlavo una parola d'italiano e con Sarri era dunque difficile comunicare, poi ho iniziato a capire e lui è davvero un brav'uomo che ama i suoi giocatori e fa il suo lavoro molto nello specifico. Con tutto il rispetto la Lazio è una squadra diversa della Juventus di Sarri, per lui arrivare agli ottavi di Champions League con la Lazio è stato un grande traguardo e gi auguro di fare sempre meglio in campionato."