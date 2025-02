Infortunio Castellanos, il comunicato della Lazio sulle condizioni dell'attaccante

Tegola pesante per mister Baroni: al minuto 27 nel corso della gara contro il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Olimpico di Roma il centravanti argentino, Taty Castellanos, è stato costretto ad uscire, dopo essersi toccato vistosamente l'adduttore della coscia sinistra. Il tecnico biancoceleste rischia di dover fare a meno dell'attaccante per i prossimi impegni della Lazio.

Il calendario si infittisce e dopo la sfida in trasferta contro il Venezia, in programma il prossimo 22 febbraio alle 15:00, il club capitolino sarà impegnato in due big match prima in trasferta contro l'Inter in Coppa Italia, il 25 febbraio, poi contro il Milan a San Siro per la sfida di ritorno in Serie A, prevista per il 2 marzo.

L'infortunio del Taty

L'amaro in bocca lasciato per la mancata vittoria contro i partenopei si somma anche a questo imprevedibile infortunio, che costerà a Baroni l'indisponibilità del suo attaccante titolare. Castellanos si è fermato nel corso del primo tempo nella gara casalinga contro gli azzurri, si è accasciato a terra e non è stato in grado di proseguire la partita, al suo posto è subentrato un poco brillante Noslin.

Il comunicato della società

A seguito delle visite mediche a cui si è sottoposto Castellanos nella giornata odierna a Villa Mafalda, la società Sportiva Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell'attaccante.