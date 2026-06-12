Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare della situazione attorno allo Stadio Flaminio.

Noi dobbiamo salvare il suolo, recuperare le strutture che ci sono. In una situazione come il Flaminio io sono andato a recuperare addirittura il nipote di Nervi, che ha preso lo studio che aveva fatto Nervi per ampliare il flaminio. Hanno visto tutto che tipo di cosa. Ho riportato alla realtà il Flaminio come l'avrebbe ampliato Nervi e poi dopo non dipende da me. Pur di fare un piano asseverato, in cui quattro università si sono impegnate a risolvere il problema. Pur di fare questo io di più non posso fare. Faccio tutto e poi dopo cado nelle famose tagliole delle persone che stanno lì, che sono 40-50-60 persone che dicono “io non sono d'accordo”. Spero dicano che sono d'accordo, perché ci sono dei fatti per cui vanno interpretate le cose. La certezza significa o c'è o non c'è.