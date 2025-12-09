Tegola Lazio, Sarri perde Isaksen più del previsto

La sua partita contro il Bologna era terminata anzitempo per un problema fisica: Gustav Isaksen infatti ha dovuto alzare bandiera bianca nel match di domenica e rientrare prima negli spogliatoi. Nell'immediato post-partita Sarri non si era allarmato troppo, ma dopo gli esami strumentali è aumentata la preoccupazione.

Distrazione di secondo grado per Isaksen

Isaksen - Fraioli

L'ala danese si è sottoposto nella giornata di oggi agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio dopo la partita contro il Bologna. Come raccolto dalla nostra redazione di LazioPress.it, Gustav Isaksen ha riportato una distrazione a carico dell'adduttore destro.

I tempi di recupero

Con un infortunio di tale entità, i tempi di recupero previsti sono di circa 1 mese con Isaksen che dunque rientrerà nel 2026. Sarri perde così una pedina importante del suo scacchiere con Cancellieri, appena rientrato, chiamato a prendere il posto del danese per i prossimi impegni della Lazio.