3° Giornata Serie A Live | Sassuolo-Lazio 0-0: si comincia!
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it
Torna in campo la Lazio con la squadra di Sarri chiamata al test Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca dei primi punti in Serie A con il loro tabellino che recita ancora zero lunghezza, mentre i biancocelesti vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima partita contro il Verona, terminata con una vittoria schiacciante per 4-0.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
A disp.: Satalino, Turati, Candè, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.
All.: Fabio Grosso
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri