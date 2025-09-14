LIVE

3° Giornata Serie A Live | Sassuolo-Lazio 0-0: si comincia!

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Sassuolo-Lazio Next Match - LazioPress
Torna in campo la Lazio con la squadra di Sarri chiamata al test Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca dei primi punti in Serie A con il loro tabellino che recita ancora zero lunghezza, mentre i biancocelesti vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima partita contro il Verona, terminata con una vittoria schiacciante per 4-0.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Romagnoli - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. 

A disp.: Satalino, Turati, Candè, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

All.: Fabio Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Cataldi.

All.: Maurizio Sarri

Il live del match

  • 3'
    match_started
    Si fa vedere la Lazio

    Palleggio biancoceleste in queste prime fasi di gioco

  • 1'
    match_started
    Inizia Sassuolo-Lazio

    Muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti

