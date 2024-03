AGGIORNAMENTO: Hanno da poco lasciato Formello anche i collaboratori e lo staff di Sarri: Nenci, Pasqui e Ranzato.

AGGIORNAMENTO: In questi minuti, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, Maurizio Sarri ha lascito il Centro Sportivo biancoceleste di Formello. Nonostante questo, confermato il ritiro per i giocatori biancocelesti a Formello.

Maurizio #Sarri ha appena lasciato il centro sportivo di Formello pic.twitter.com/MXSKbAy6p2 — Andrea Iustulin (@iuiu87) March 12, 2024

AGGIORNAMENTO: Il centrocampista francese della Lazio, Mattéo Guendouzi, ha lasciato il Centro Sportivo di Formello.

Nelle prime ore del pomeriggio è arrivata la notizia: Maurizio Sarri ha presentato alla società biancoceleste le dimissioni da allenatore della Lazio.

Maurizio Sarri si trova al Centro Sportivo di Formello, dove la squadra è in ritiro dopo la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro l'Udinese per 1-2, quarta consecutiva dopo Fiorentina, Milan e Bayern Monaco. Il tecnico è stato intercettato seduto sui gradini vicino al campo, in compagnia del Direttore Sportivo Angelo Fabiani e del Club Manager Alberto Bianchi.